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Поздняков: Международный союз биатлонистов предъявил чрезмерные требования россиянам на ЧМ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поздняков: Международный союз биатлонистов предъявил чрезмерные требования россиянам на ЧМ

Кирилл Николаев

Спорт

Международный союз биатлонистов (IBU) предъявил на чемпионате мира чрезмерные и необоснованные требования к российской делегации. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он отметил, что по итогам решений Спортивного арбитражного суда (CAS) возник период неопределенности в части их использования на практике. В биатлоне международные федерации стали предъявлять чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьезную обеспокоенность, сообщает «Р-Спорт».

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета РФ (ROC).

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СпортбиатлонОлимпийский комитет РФ
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