Спортсмены России выступят на Олимпийских играх под аббревиатурой ROC

Фото: olympic.org

Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета РФ (ROC). Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил Международный олимпийский комитет (MOK).

Такое решение было принято в связи с тем, что полное название Олимпийского комитета России использовать на играх запрещено.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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