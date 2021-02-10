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СМИ: Спортсменам на Олимпийских играх в Токио будут выдавать презервативы
Фото: olympic.org

СМИ: Спортсменам на Олимпийских играх в Токио будут выдавать презервативы

Никита Абрамов

Спорт

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют раздать спортсменам около 150 тысяч презервативов.

Согласно опубликованному ранее руководству для спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК), участникам игр следует избегать ненужных контактов, включая рукопожатия.

Несмотря на данные ограничения, организаторы решили выдать спортсменам 150 тысяч презервативов. На прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, участники получили 450 тысяч презервативов, пишет агентство AFP.

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Олимпийские игры в Токиокоронавирусвведение ограничений
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