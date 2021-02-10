Участников ОИ в Токио будут проверять на коронавирус каждые четыре дня

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Спортсмены, принимающие участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, должны будут сдавать тест на коронавирус не реже раза в четыре дня. Это следует из правил для атлетов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) во вторник, 9 февраля.

Частота тестирования на COVID-19 будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки будут проводить в лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает в другом месте, его доставят в лабораторию специальным транспортом.

Отследить результаты тестирования на коронавирус можно будет через специальное приложение для смартфона. Еще одно приложение предупредит спортсменов в случае положительного анализа у кого-либо из участников Олимпиады.

Организаторы ОИ подчеркивают, что приложения не хранят персональные данные и используются только в целях информирования пользователей, сообщает ТАСС.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

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