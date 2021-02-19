Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в финал Australian Open
Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в финал Australian Open

Ксения Монахова

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев впервые смог выйти в финал Australian Open. В полуфинале открытого чемпионата Австралии ему удалось обыграть пятую ракетку турнира — грека Стефаноса Циципаса.

Матч продолжался более двух часов. Счет — 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Победная серия Медведева на турнире достигла 20 матчей. При этом, личный счет между ним и Циципасом оказался 6–1 в пользу соотечественника.

Финал открытого чемпионата Австралии пройдет в воскресенье, 21 февраля. Медведеву предстоит сыграть против первой ракетки мира — серба Новака Джоковича.

— Финал против Джоковича будет испытанием. С ним играть очень непросто. Он теннисист, который не позволяет тебе выигрывать такое количество мячей. Придется очень потрудиться, это будет тяжелая работа. И я постараюсь, —заявил Медведев в интервью после матча.

Победа на соревнованиях поможет Даниилу Медведеву попасть на вторую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его обновленную версию опубликуют 22 февраля.

Читайте также: Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших ассистентов НХЛ

Спорттурнир по теннисуДаниил Медведев
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте