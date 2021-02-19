Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в финал Australian Open

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев впервые смог выйти в финал Australian Open. В полуфинале открытого чемпионата Австралии ему удалось обыграть пятую ракетку турнира — грека Стефаноса Циципаса.

Матч продолжался более двух часов. Счет — 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Победная серия Медведева на турнире достигла 20 матчей. При этом, личный счет между ним и Циципасом оказался 6–1 в пользу соотечественника.

Финал открытого чемпионата Австралии пройдет в воскресенье, 21 февраля. Медведеву предстоит сыграть против первой ракетки мира — серба Новака Джоковича.

— Финал против Джоковича будет испытанием. С ним играть очень непросто. Он теннисист, который не позволяет тебе выигрывать такое количество мячей. Придется очень потрудиться, это будет тяжелая работа. И я постараюсь, —заявил Медведев в интервью после матча.

Победа на соревнованиях поможет Даниилу Медведеву попасть на вторую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его обновленную версию опубликуют 22 февраля.

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