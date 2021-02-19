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Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших ассистентов НХЛ
Фото: Анастасия Винокурова, «Вечерняя Москва»

Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших ассистентов НХЛ

Виктория Родимкина

Спорт

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вошел в том-100 лучших ассистентов чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В четверг, 18 февраля, хоккеист отметился передачей в матче с «Баффало Сейбрз», который завершился со счетом 3:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Эта передача стала для Овечкина 581-ой за его спортивную карьеру. По этому показателю спортсмен вышел на сотое место в рейтинге.

Лидером топа является представитель Канады Уэйн Гретцки, передает РИА Новости.

Ранее Александр Овечкин занял чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

Читайте также: Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ

спортсменыхоккеистАлександр Овечкин
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