Овечкин занял чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четверг, 4 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» уступил хозяевам матча «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:4. Во время игры Овечкин забросил в ворота соперника шайбу, которая стала для российского спортсмена 709-й в регулярных матчах НХЛ. Таким образом он обошел канадца Майка Гартнера, с которым до этого делил седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, сместив его на восьмую позицию.

Первое место в списке лучших снайперов занимает канадец Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.

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