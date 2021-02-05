Московский ЦСКА уступил «Валенсии» в матче Евролиги

Фото: twitter.com/cskabasket

Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Матч на площадке испанцев прошел с двумя овертаймами и завершился со счетом 105:103 (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8).

Самыми результативными игроками в команде хозяев стали Клемен Препелич и Никола Калинич (по 22 очка), дабл-дабл оформил Боян Дубльевич (14 очков и 12 подборов).

В составе ЦСКА Майк Джеймс записал себе в актив 37 очков, Йоханнес Фойгтманн — 19 очков.

Бились в усеченном составе, но уступили во втором овертайме...



📊@TheNatural_05: 37 очков, 7 передач, 3 подбора@jumbo_jo7: 19 очков, 9 подборов, 4 передачи

Никита Курбанов: 17 очков, 4 подбора, 3 передачи#CSKAbasket pic.twitter.com/BQQ97mJ4uy — CSKA Moscow (@cskabasket) February 4, 2021

В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА одержал 16 побед в 24 матчах. 19 февраля столичный клуб сыграет дома с греческим «Панатинаикосом».

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