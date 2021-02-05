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Московский ЦСКА уступил «Валенсии» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

Московский ЦСКА уступил «Валенсии» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Матч на площадке испанцев прошел с двумя овертаймами и завершился со счетом 105:103 (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8).

Самыми результативными игроками в команде хозяев стали Клемен Препелич и Никола Калинич (по 22 очка), дабл-дабл оформил Боян Дубльевич (14 очков и 12 подборов).

В составе ЦСКА Майк Джеймс записал себе в актив 37 очков, Йоханнес Фойгтманн — 19 очков.

В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА одержал 16 побед в 24 матчах. 19 февраля столичный клуб сыграет дома с греческим «Панатинаикосом».

Читайте также: ЦСКА обыграл немецкую «Альбу» в матче Евролиги

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