«Спасибо, сестренка!»: кинолог Пожарно-спасательного центра города Москвы рассказала о своей работе

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Кинолог Пожарно-спасательного центра города Москвы Юля Тихонова работает спасателем с 2003 года. После окончания медицинского колледжа она устроилась работать медсестрой, но позже пришла к выводу, что ей нужна более динамичная профессия.

В один из вечеров, смотря дома телевизор, Тихонова увидела новостную сводку с теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». После этого она приняла решение получить образование спасателя.

— Профессия затянула меня еще во время обучения, — рассказывает Тихонова. — Однажды к нам приехали спасатели из Поисково-спасательного отряда (ПСО) № 7 и поручили деблокировать мышь из разбитой машины. Чтобы деблокировать «пострадавшего» пришлось изрядно попотеть. Но сам факт нахождения грызуна в машине весьма позабавил группу будущих спасателей.

После обучения я устроилась на работу в ПСО № 7. В первые месяцы работы у меня произошел такой вызов: мужчина упал из окна жилого дома на пристройку магазина. Остался жив. Когда наш расчет оказывал ему помощь, он повернулся ко мне и сказал от чистого сердца: «Спасибо, сестренка!». Эта фраза отпечаталась в моей душе.

С 2012 по 2014 год Юля Тихонова работала старшей смены ПСО № 7. На хрупкие женские плечи была возложена большая ответственность. Во время выездов на происшествия она руководила действиями расчета спасателей. С 2017 года Тихонова перевелась на должность спасателя кинологической группы АСО № 6.

— Новую профессию было освоить непросто, — рассказывает Тихонова. — Тогда я взяла щенка белой швейцарской овчарки. До этого опыта общения с собаками не было вообще. Хорошо, что коллектив не бросил, а упорно помогал и обучал. Пока мой воспитанник Даня подрастал, я аттестовалась и работала с собакой своего коллеги, бордер-колли Яшмой.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Раньше не представляла, насколько сложен труд кинологов. Оказалось, что собаку надо не только дрессировать и воспитывать, но и уметь «читать» ее сигналы, понимать поведение. Наши собаки ищут людей, работают как в природной среде, так и в техногенном завале.

Предыдущий опыт работы медсестрой и спасателем мне очень помогает, однако новая должность открывает новые горизонты. Кинологи постоянно учатся и тренируются, поддерживая себя и своего четвероногого напарника в форме. У нас несколько раз в неделю проходят выездные тренировки. В нашей работе много тонкостей, среди которых температура окружающей среды, направление ветра, осадки, особенности местности, завала.

Сейчас Юля и Даня — не просто напарники, а друзья. Большинство рабочих выездов связаны с поиском потерявшихся людей в лесу. В свободное время кинолог и его помощник занимаются волонтерством, являются участниками отряда «Лиза Алерт».

— Помню, во время поисков, рассказывает Тихонова, — был забавный случай. Мужчина и женщина заблудились в лесу, а их родственники ушли искать вперед нас с Даней и тоже потерялись. В итоге мы обнаружили их всех вместе, сидящими у костра, как в сказке «12 месяцев». Все закончилось благополучно.

Тихонова воспитывает двух дочерей, которые хотят пойти по ее стопам. Младшая хочет стать пожарным, а старшая — кинологом. Не препятствуя желаниям дочек, она несколько обеспокоена. Все потому, что не понаслышке знает, сколько трудностей и опасностей таят в себе эти профессии.

Читайте также: Фотовыставку «Не только мама» проведут в столичных парках в честь 8 Марта