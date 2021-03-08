Городские службы готовы к возможному паводку

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка.

Соответствующий регламент взаимодействия подписали три организации: «Мосводоканал», «Канал имени Москвы» и «Гормост». Он будет действовать в период паводка и половодья.

— Документ предусматривает круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.

Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций, — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В регламенте закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья.

Он напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской.

— Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий, — уточнил заммэра.

Петр Бирюков подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы полностью готовы к прохождению паводка и половодья.

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