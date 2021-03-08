Столичные службы взяли под особый контроль уборку территорий Москвы от снега

Фото: Денис Гришкин /АГН «Москва»

Столичные службы продолжают работать над уборкой улиц и дворов от снега. Об этом 8 марта, в понедельник, заявили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве обратили внимание на то, что в течение дня выпадет около двух сантиметров снега, причем после полудня осадки усилятся. В связи с этим службы города продолжают убирать столичные улицы, дворы, парковки, межквартальные проезды, кровли и выступающие элементы фасадов зданий.

— Снег вывозится на снегосплавные пункты, — уточнили в комплексе.

Очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также соцобъектам находится под особым контролем, уточняется в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

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