Столичные службы взяли под особый контроль уборку территорий Москвы от снега
Столичные службы продолжают работать над уборкой улиц и дворов от снега. Об этом 8 марта, в понедельник, заявили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
В ведомстве обратили внимание на то, что в течение дня выпадет около двух сантиметров снега, причем после полудня осадки усилятся. В связи с этим службы города продолжают убирать столичные улицы, дворы, парковки, межквартальные проезды, кровли и выступающие элементы фасадов зданий.
— Снег вывозится на снегосплавные пункты, — уточнили в комплексе.
Очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также соцобъектам находится под особым контролем, уточняется в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Читайте также: Парковка в Москве стала бесплатной на время празднования 8 Марта