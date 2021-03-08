Усиленный режим работы коммунальщиков продлен

Сотрудник ГБУ «Жилищник» Отабек Илибоев расчищает парковку у станции метро «Профсоюзная» / Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

8 марта в столичном Комплексе городского хозяйства отчитались об уборке города после прошедшего снегопада.

Прирост снежного покрова за прошедшие сутки составил порядка двух сантиметров. Столичные службы продолжают работы по очистке от снега улиц и дворов, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

В арсенале московских служб самая разнообразная техника — от больших грузовиков, которые увозят снег из жилых кварталов, до компактных скалывателей льда. Последние, кстати, называются скреперы. Они помогают очищать дворовые территории, межквартальные проезды и парковки от снега.

— Пользователи соцсетей уже прозвали мини-погрузчики с таким навесным оборудованием «ледоколами», — рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства. Там же объяснили и принцип работы устройств: вращающийся диск с режущей кромкой легко скалывает лед и разрыхляет утрамбованные снежные массы.

— Весь собранный на улицах снег вывозится на снегосплавные пункты, — уточнили в ведомстве. — Что касается коммунальных служб, то они продолжают работать в усиленном режиме.

Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам.

В столичном Департаменте транспорта просят автомобилистов быть в этот период более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

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