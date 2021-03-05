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В Думе предложили ввести сосульки и ямы под действие ОСАГО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Думе предложили ввести сосульки и ямы под действие ОСАГО

Татьяна Плотникова

Общество

Депутаты Государственной думы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили Центробанку и Российскому союзу автостраховщиков рассмотреть возможность расширения перечня страховых случаев, подпадающих под действие ОСАГО — в частности, включить в список повреждения машин по вине коммунальных служб.

Авторы инициативы указывают на многочисленные обращения граждан по поводу причинения вреда автомобилям в ходе недобросовестно проводимых коммунальных и дорожно-строительных работ — в частности, когда когда из-за действий или бездействия сотрудников городских служб транспортные средства повреждаются упавшими деревьями, сосульками, а то и вследствие внезапно появившихся ям на дорогах.

Для разрешения подобных ситуаций предлагается «обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, имеющих действующий полис ОСАГО, получивших повреждение в результате действия/бездействия установленной в законном порядке виновной стороны».

В настоящее время добиться компенсации за повреждение автомобиля по вине коммунальщиков можно в судебном порядке, причем суды часто встают на сторону хозяев машин. Однако данный путь требует немало времени: чтобы взыскать ущерб в рамках гражданско-правовых отношений с коммунальных служб, нужно в среднем девять месяцев.

В пресс-службе Банка России, комментируя предложение депутатов, отметили, что речь идет о кардинальной трансформации ОСАГО, которое касается ответственности, тогда как инициатива парламентариев «ближе к каско». Кроме того, реализация данного предложения приведет к удорожанию ОСАГО.

— С нашей точки зрения, это точно не первостепенный вопрос по развитию ОСАГО, который следует рассматривать. Поэтому мы не поддерживаем эту инициативу, — отметили в Центробанке.

В пресс-службе РСА также полагают, что «включить описанные случаи в страховое покрытие по ОСАГО невозможно», потому что «это страхование ответственности автовладельца, оно покрывает вред, причиненный при использовании ТС его владельцем в случаях, предусмотренных законом об ОСАГО», пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что российское правительство упростило оформление электронного полиса ОСАГО.

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