Стало известно, сколько россияне тратят на личный автомобиль

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Ежегодные затраты среднестатистического жителя России на содержание и эксплуатацию личного автомобиля составляют около 108 тысяч рублей. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто», опубликованного в четверг, 18 февраля.

При расчетах были учтены расходы на оформление страхового полиса, техническое обслуживание, топливо для заправки и расходные материалы. Расчет расхода топлива осуществлялся для бензина АИ-95 при цене 47,5 рубля за литр и расходе восемь литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров.

Выяснилось, что из ежегодных 108 тысяч рублей более половины, 52 процента, уходят на топливо для машины — 57 тысяч рублей. Стоимость расходных материалов составила 23,075 тысячи рублей, плановый техосмотр нового авто у официального дилера — около 15 тысяч рублей в год.

Затраты на полис ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения составят около 9,3 тысячи рублей, транспортный налог — от 900 рублей до пяти тысяч рублей в зависимости от региона, сообщает агентство «Прайм».

Ранее в Российском топливном союзе объяснили рост цен на бензин в Москве.

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