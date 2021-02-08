Петербург вошел в топ-10 российских регионов по доступности бензина

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Санкт-Петербург оказался в десятке лучших регионов России по доступности бензина населению. Об этом сообщают «Невские новости».

Уточняется, что, несмотря на рост стоимости топлива на три процента, на среднюю зарплату петербуржец может позволить себе купить 1326 литров бензина марки АИ-92. Стоит отметить, что на данный момент цена на бензин составляет 44,16 рубля за литр.

Согласно исследованию, больше всего бензина на среднюю заработную плату могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотки. На нижних строчках рейтинга оказались Карачаево-Черкесская Республика, Ивановская область и Дагестан.

Ранее аналитик Григорий Баженов предположил, что к концу 2021 года стоимость одного литра бензина марки АИ-95 может вырасти до 50 рублей.

— 2021-й — год электоральный, а цены на нефть очень сильно привязаны к различным электоральным циклам, — отметил эксперт.

По его мнению, хоть рост цен и будет наблюдаться, он не станет значительным.

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