Автомобильный эксперт предсказал подорожание обучения в российских автошколах

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Весной 2021 года возможно подорожание обучения в автошколах России примерно на 15 процентов. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Болысов.

Он объяснил, что подорожание может произойти из-за повышения цен на бензин, а также из-за ужесточения требований к сдаче экзамена на получение водительских прав.

— Сейчас все дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15 с весны стоит ожидать роста цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее, — цитирует Болысова URA.RU.

В автошколах рост цен отрицают. По словам президента межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, набор новых учеников не прекращается, а работа учреждений ведется в штатном режиме.

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