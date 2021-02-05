Россиян предупредили о подорожании иномарок в марте

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили на российском рынке. Заметное подорожание ожидается уже в марте 2021 года. Особенно это коснется иномарок, сообщает New Inform.

В среднем стоимость авто поднимется на 1–3,5 процента, считают аналитики. Это будет зависеть от уровня локализации. Резкое подорожание связывают с тем, что утилизационный сбор в России увеличится на 25 процентов.

Соответствующие документы уже подготовлены Минпромторгом. В настоящий момент проводятся слушания по данному вопросу. По словам дилеров, ввозимые машины уже стоят дороже, чем те, что прибыли на российский авторынок пару лет назад.

Некоторые эксперты утверждают, что утильсбор не повлияет на объемы продаж, так как он войдет в «плановые параметры» повышения цен.

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