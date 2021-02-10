Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рост цен на бензин в столице объяснили в Российском топливном союзе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рост цен на бензин в столице объяснили в Российском топливном союзе

Елена Фролова

Экономика

Рост цен на бензин в столице не является значительным. Так считает президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его мнению, повышение стоимости топлива находится в пределах инфляции. Об этом сообщает «Москва 24».

Уточняется, что жители столицы обратили внимание на то, что цены на бензин на заправках выросли. За последние несколько дней стоимость одного литра бензина в среднем увеличилась на 12 копеек. Этот вопрос активно обсуждается в социальных сетях.

— Подорожание связано с ростом оптовых цен, который значительно выше, чем инфляция. Поэтому розница отрабатывает подорожание опта, — пояснил Евгений Аркуша.

При этом, по его словам, стоимость топлива на автозаправочных станциях остается в пределах инфляции. По мнению эксперта, на данный момент российское правительство работает над тем, чтобы цены на бензин стабилизировались.

Читайте также: Развеяны три популярных мифа про бензин

инфляцияценыбензин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте