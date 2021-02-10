Рост цен на бензин в столице объяснили в Российском топливном союзе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рост цен на бензин в столице не является значительным. Так считает президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его мнению, повышение стоимости топлива находится в пределах инфляции. Об этом сообщает «Москва 24».

Уточняется, что жители столицы обратили внимание на то, что цены на бензин на заправках выросли. За последние несколько дней стоимость одного литра бензина в среднем увеличилась на 12 копеек. Этот вопрос активно обсуждается в социальных сетях.

— Подорожание связано с ростом оптовых цен, который значительно выше, чем инфляция. Поэтому розница отрабатывает подорожание опта, — пояснил Евгений Аркуша.

При этом, по его словам, стоимость топлива на автозаправочных станциях остается в пределах инфляции. По мнению эксперта, на данный момент российское правительство работает над тем, чтобы цены на бензин стабилизировались.

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