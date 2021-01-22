Кабмин упростил оформление электронного полиса ОСАГО

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти упростили оформление электронного полиса ОСАГО. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

— Операторы цифровых финансовых платформ (маркетплейсов) получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Это позволит включить оформление договора автострахования в список услуг, которые предоставляют маркетплейсы. Цена полиса при этом будет такой же, как на официальных сайтах страховщиков.

Уточняется, что в настоящее время в реестре Банка России зарегистрировано три оператора финансовых платформ: «ВТБ Регистратор», Московская биржа и специализированный депозитарий «Инфинитум». Созданные ими маркетплейсы соберут предложения от участников рынка, что позволит выбирать между конкурирующими финансовыми продуктами.

Постановление Мишустина, как отмечают в кабинете министров, сделает покупку ОСАГО еще более удобной, а маркетплейсы — еще более функциональными.

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