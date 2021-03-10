Изобрели велосипед. Разработку столичной компании оценили сотрудники службы доставки

Курьер службы доставки Всеволод Артюх испытывает разработку столичных изобретателей / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Изобретатели столицы имеют возможность испытать свои разработки в полевых условиях благодаря городской программе пилотного тестирования инноваций. Недавно на улицах города появилась одна из них — создатели назвали ее «электротрайк».

Внешне это транспортное средство напоминает велосипед. Только электротрайк чуть массивнее по габаритам, у него три колеса, и передвигается он за счет электродвигателя. Создатели устройства — конструкторское бюро имени Теслы — рассказали, что трайк может разгоняться до 25 километров в час и перевозить грузы до 60 килограммов.

— Самое главное — он может работать круглосуточно за счет сменных батарей, — отметил основатель конструкторского бюро Денис Неталиев. — Пока одна используется, другая стоит на зарядке. И заменить ее — дело всего пары минут. Еще одно важное преимущество — возможность быстрого ремонта. За счет того, что производят электротрайки в Москве, у разработчиков есть бесконечный запас запчастей. А в случае поломки компания сразу же выезжает на место и чинит устройство.

Сейчас по программе правительства Москвы электротрайк проходит тестирование в одном из ресторанов японской кухни и помогает доставлять еду. По словам руководителя службы доставки ресторана Юлии Морозовой, этот вид транспорта полностью оправдал их ожидания и по скорости, и по своей надежности.

— Наша цель была доставлять заказы в максимально короткие сроки, и электротрайк отлично справляется с этой задачей, — рассказала она.

Хорошо показал себя трайк и во время больших снегопадов. Большие колеса не застревали в снегу и не скользили на льду. Удобство доставки еды с помощью трайка оценили и сами курьеры. Ведь теперь они не тратят силы на передвижение, поскольку крутить педали не нужно.

— А еще этот транспорт более устойчивый, а значит, более безопасный, — добавил управляющий рестораном Дамир Суртагалиев.

К тому же электротрайк очень практичный. Впереди у него есть специальная корзина для термосумки. Если заказов много, курьер может одну сумку положить в эту корзину, а вторую надеть как рюкзак.

— Передвигаться электротрайк может как по тротуару, так и по проезжей части — он абсолютно мобилен, — рассказал Суртагалиев.

По словам Юлии Морозовой, в планах руководства компании приобрести такой транспорт для всей сети ресторанов.

— Мы считаем, что его использование очень перспективно и поможет улучшить качество доставки заказов в нашей компании, — пояснила она.

Кстати, программа тестирования инноваций запущена в мае прошлого года. За это время в ней приняли участие уже 53 проекта. Самые популярные сферы для пилотирования — здравоохранение, реабилитация, банковское дело. Набирает обороты направление общественного питания.

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