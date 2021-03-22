Всемирный день водных ресурсов: как Москва помогает жителям бережно расходовать воду

Фото: Пресс-служба Госдумы

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Дата учреждена по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Проблема дефицита пресной воды в мире обсуждается не один год, и многие страны обращают внимание жителей на необходимость разумного использования водных ресурсов.

В Москве один житель потребляет в среднем 131 литр воды ежедневно. В то же время житель Нью-Йорка тратит в среднем 200 литров, а Лондона — 164 литра в сутки. Несмотря на то что показатель ниже среднего по сравнению с другими мегаполисами, город стремится помочь москвичам более эффективно расходовать воду.

Одним из шагов стало обновление сервиса передачи показаний приборов учета. Теперь он позволяет жителям отслеживать динамику потребления ресурсов в доме. Кроме того, сервис даст рекомендации по экономии воды, если расход будет выше среднего. Также был запущен проект «Цена воды» на основе технологий дополненной реальности (AR), с помощью которых пользователю демонстрируют сложный процесс добычи и подготовки воды для горожан. Жителю достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код на едином платежном документе и перейти к интерактивной презентации.

— Жители мегаполисов привыкли к тому, что в их домах всегда есть питьевая вода. При этом не все задумываются о ценности этого ресурса. Для формирования культуры осознанного потребления в Москве используются цифровые инструменты. С помощью AR-технологий жителям города рассказывают, какой путь проходит вода, прежде чем попасть к потребителю, а обновленный сервис передачи показаний на портале mos.ru помогает следить за расходом воды. Главная идея проекта — показать, что экономить воду проще, чем кажется. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение ресурсов благодаря бережному отношению к ним, — сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

С 2012 года москвичи передают показания счетчиков воды через сервис на портале mos.ru. Ежемесячно им пользуется свыше одного миллиона человек. В начале 2021 года сервис был дополнен новым функционалом: теперь после передачи показаний пользователь увидит график, в котором учтен объем потребленной в квартире воды за последние месяцы. Сервис поможет отслеживать расход ресурсов: он оповестит, если уровень потребления превысит средние показатели по городу, а также даст простые советы, которые помогут экономить. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. На сегодняшний день им уже воспользовались более 19 тысяч человек.

Одновременно с этим реализуется интерактивный проект «Цена воды», в основе которого лежат технологии дополненной реальности. С февраля 2021 года на Едином платежном документе начали размещать специальный QR-код: наведя на него камеру телефона, житель сможет увидеть все этапы подготовки воды для московских домов. В Москве планируется выпустить свыше 12 миллионов таких платежных документов. С помощью AR-технологий горожанам демонстрируют, как вода добывается в природных источниках, какие технологии используются для ее обеззараживания, как проверяется качество и сколько миллионов кубометров ресурса ежедневно обрабатывают для нужд потребителей. Следуя подсказкам на экране смартфона, пользователи могут сами «поучаствовать» в процессе подачи воды в дома: запустить процедуру очистки, открыть краны и насосы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

После онлайн-презентации москвичам предлагают пройти небольшой тест.

Ответив на пять простых вопросов, житель узнает, насколько бережно он использует воду у себя дома. После того как пользователь пройдет тест, он сможет посмотреть рекомендации по экономии воды, составленные при участии Департамента ЖКХ Москвы и АО «Мосводоканал». Рекомендации даются в интерактивной форме: пользователь может выбрать одно или несколько правил, которым готов следовать, и узнать, каких результатов по экономии можно добиться.

Один из советов — закрывать кран во время чистки зубов. Так можно сохранить свыше одной тысячи литров воды в месяц. Принимая душ вместо ванны, получится сэкономить около шести тысяч литров в месяц. Этой воды хватит, чтобы наполнить домашний бассейн на пять человек.

В Департаменте ЖКХ добавили, что много воды тратится на кухне, например, во время мытья фруктов или овощей. Их можно предварительно замочить на несколько минут, а затем ополоснуть под краном — это позволит ежемесячно экономить примерно 1200 литров воды. Используя посудомоечную машину, можно избежать повышенной траты ресурсов. За раз она использует не более десяти литров воды. Но включать ее рекомендуют только при полной загрузке один раз в день — так расход воды сокращается на более чем 900 литров в месяц.

Не лить воду впустую помогут специальные насадки-аэраторы на кранах. Они позволяют распределить поток воды. Пользователь сможет за месяц экономить свыше 2600 литров ресурса.

Помимо обновленного сервиса на mos.ru, передавать показания счетчиков можно в Единую сервисную службу по приему показаний индивидуальных приборов учета по номеру +7 (495) 539-25-25. Эта линия полностью автоматизирована. Робот проверит, все ли оплачено, сообщит о задолженности, напомнит о необходимости проведения поверки. Отправить данные можно с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также по СМС. Более подробная инструкция по передаче показаний содержится на портале mos.ru.

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