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Барьер из бонов установят у парка «Зарядье» на время паводка
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Барьер из бонов установят у парка «Зарядье» на время паводка

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Эти конструкции используются в столице не первый год и позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля, — отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции.

Заместитель мэра рассказал, что водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале парка «Зарядье» в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр — один метр. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.

Ранее в столице был утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка.

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