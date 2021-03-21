Вильфанд пообещал москвичам аномально теплый апрель

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Апрель в столичном регионе будет аномально теплым. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт сослался на расчеты, которые показывают, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура воздуха в столице ожидается выше климатической нормы.

При этом Вильфанд подчеркнул, что комплексный и детальный прогноз на апрель в столице будет подготовлен и представлен метеорологами 31 марта, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая и солнечная погода придет в столицу в среду, 24 марта. До этого времени в городе будет царить снежный циклон.

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