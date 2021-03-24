Схему теплоснабжения Москвы обновили и актуализировали

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Юлия Иванко

Столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства разработал новый документ — «Актуализация схемы теплоснабжения города Москвы до 2035 года по итогу 2019 года».

Скорректированный план теплоснабжения столицы создан на основании документов, утвержденных российским правительством в феврале 2012 года и ряда федеральных законов.

Согласно постановлению, материалы данного проекта, разработчиком которого является компания «ЭТСПроект», электронные модели системы теплоснабжения, а также материалы и сведения, предусмотренные требованиями к схемам теплоснабжения, размещены на официальном сайте столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Документы», подразделе «Схемы развития ресурсосбережения города Москвы».

В опубликованные там материалы не вошли только особо важные сведения, которые составляют государственную тайну.

Все замечания и предложения по проекту «Актуализация схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 го да по итогу 2019 года» принимаются департаментом до 25 апреля этого года включительно в официальной форме по адресу: г. Москва, Богоявленский пер., 6, стр. 3, или по электронной почте ZemlyakovaOV@mos.ru.

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