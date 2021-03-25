С каких площадок открываются самые красивые панорамы столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Из Москвы постепенно уходят холода, наступает благоприятное время для прогулок по городу. А когда в столице станет по-настоящему тепло, можно будет полюбоваться на ее красоты с высоты крыш и смотровых площадок.

Например, крыша арки главного входа Парка Горького. Отсюда открывается вид на Воробьевы горы, Шуховскую и Останкинскую башни и другие постройки. Чтобы их можно было лучше рассмотреть, на крыше установлены бинокуляры.

Не менее впечатляет площадка на крыше павильона ВДНХ «Рабочий и колхозница». Летом здесь проходят концерты, лекции, мастер-классы и семинары.

Любителям науки понравится на смотровой площадке Московского планетария. Здесь расположился музей «Парк неба» с действующими приборами для проведения наблюдений и большой обсерваторией.

Самая, пожалуй, знаменитая площадка, откуда вся столица как на ладони — на Воробьевых горах. Здесь есть бинокли.

Если захочется посмотреть на Москву со сталинской высотки — добро пожаловать на 33-й этаж гостиницы «Украина». А на уровне 340 метров над землей находится смотровая площадка башни Останкино. Летом здесь проводят экскурсии. Но нужно учитывать, что в облачные дни мало что видно. Сегодня по количеству «смотровых» рекордов лидирует «Москва-Сити». Здесь самые высокие площадки — 354 и 360 метров над землей.

— Несмотря на то, что большинство смотровых безопасны, важно соблюдать правила: не перелезать и не залезать на ограждение, не подходить близко к краю, — отметила экскурсовод Катерина Слепова.

Читайте также: Москва стала лидером рейтинга городов России для путешествий летом