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Москва стала лидером рейтинга городов России для путешествий летом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва стала лидером рейтинга городов России для путешествий летом

Полина Долганова

Туризм

Аналитики рассказали, какие российские города стали самыми популярными для путешествий летом 2021 года. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда туристы успели приобрести авиабилеты.

На первом месте в рейтинге традиционно расположилась Москва. В столицу уже совершено 20 процентов ранних бронирований.

На втором месте оказался Симферополь. Летом туда планируют полететь 14 процентов клиентов сервиса.

Третье место с 11 процентами занял город Сочи.

В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик, сообщает RT.

Ранее был назван список ограничений, которые ждут туристов во время путешествий по России.

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