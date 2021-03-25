Москва стала лидером рейтинга городов России для путешествий летом

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Аналитики рассказали, какие российские города стали самыми популярными для путешествий летом 2021 года. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда туристы успели приобрести авиабилеты.

На первом месте в рейтинге традиционно расположилась Москва. В столицу уже совершено 20 процентов ранних бронирований.

На втором месте оказался Симферополь. Летом туда планируют полететь 14 процентов клиентов сервиса.

Третье место с 11 процентами занял город Сочи.

В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик, сообщает RT.

Ранее был назван список ограничений, которые ждут туристов во время путешествий по России.

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