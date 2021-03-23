Эксперт по туризму рассказала, как недорого отдохнуть на Мальдивах

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Власти Мальдивских островов сосредоточатся на развитии недорогого отдыха в этом году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Замдиректора офиса по туризму Мальдив Рина Абдул Вяхид рассказала, что в прошлом году на островах приняли 555,5 тысячи иностранных туристов. Из них 61 тысяча — из России.

Туристы летят на архипелаг регулярными и чартерными рейсами со стыковкой в Турции, ОАЭ и Катаре. Эксперт отмечает, что с увеличением перевозки цена на билеты должна снизиться.

— Во-первых, на Мальдивах больше нет такой строгой сезонности, когда все гости приезжают осенью, уезжают весной, а летом отдыхающих почти нет, — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в несезон можно отдохнуть относительно бюджетно. Билеты на май из Москвы в Мале стоят от 45 тысяч рублей, то есть в пять раз дешевле, чем в марте.

Эксперт также напомнила о возможности размещения в гостевых домах, отелях на воде и гостиницах для транзитных туристов. Так, цену на проживание можно снизить с 300 долларов до 70.

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