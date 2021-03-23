Вирусолог объяснил, где можно безопасно отдохнуть на майских праздниках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Где россиянам лучше всего провести предстоящие майские праздники, рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Об этом сообщает «Москва 24».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала гражданам не выезжать за границу в ближайший отпуск или на длинные выходные и праздничные дни в мае. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире она посоветовала отдохнуть на территории страны.

Ее мнение поддержал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он отметил, что пока все еще сохраняется «довольно высокая заболеваемость».

— Рекомендация очень простая: чем меньше вокруг будет находиться людей, тем безопаснее для человека. Конечно же, лучше всего отправиться на природу: в горы, к озерам, — пояснил вирусолог.

По его словам, пока сложно предположить, какая обстановка сложится в мае. Он отметил, что в крупных городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, пока заметно снижение числа заболевающих. Как подчеркнул эксперт, лучше всего выбирать поездки на собственном авто.

— Если на поезде или самолете, то сразу возникают риски. Здесь нет зависимости от региона, так как при любом скоплении людей можно поймать вирус, если вы еще не вакцинировались, — подчеркнул Максим Скулачев.

Он пояснил, что единственной действенной защитой от COVID-19 является вакцинация.

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