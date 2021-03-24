Назван список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

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Составлен свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России в связи с коронавирусом. В большинстве регионов нет строгих правил, однако в некоторых субъектах имеются нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

— Данные собраны по официальным документам и актуальны на 23 марта. Важно: некоторые указы были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Кроме того, ситуация сейчас меняется достаточно быстро, — сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Больше всего ограничений ожидает тех, кто приезжает в те или иные уголки страны на заработки. Так, в Бурятии предусмотрен 14-дневный карантин или справка о пройденном ПЦР-тесте. В Калининградской области и Карелии также требуют отрицательный тест. А в Севастополе, Башкортостане и Якутии, Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае карантин ждет тех, кто приехал на работу из-за границы.

ПЦР-тест могут спрашивать у тех, кто приезжает в Карачаево-Черкесию из-за рубежа, Липецкую область, Мурманскую область, Ивановскую область, Ненецкий автономный округ.

В некоторых регионах страны вероятен карантин. Так, в Алтае он рекомендован, а в Амурской области и Калмыкии обязателен для тех, кто приехал из-за рубежа. В Ненецком автономном округе предоставляется выбор — можно предоставить ПЦР тест или отправиться на карантин.

Для тех, кто прибыл в Нижегородскую области из-за границы по воздуху, необходим ПЦР-тест. Остальных отправят на карантин. Приехавшие в Новосибирскую область также останутся на самоизоляции на 14 дней.

Кроме того, действуют специальные условия в отдельных населенных пунктах. Тем, кто приезжает на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области, нужно иметь документ об отсутствии коронавируса или о вакцинации. А для прибывающих в аэропорт Норильска действует карантин.

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