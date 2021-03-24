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Составлен список открытых для вакцинированных российских туристов стран
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Составлен список открытых для вакцинированных российских туристов стран

Юлия Курганова

Туризм

Туристический поток постепенно восстанавливается благодаря массовой вакцинации. Привитым от COVID-19 россиянам разрешен въезд в несколько стран.

Так, многих граждан России интересует отдых в Греции, страна готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на территорию государства, необходимо будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации.

Другое популярное для российских туристов направление — это Израиль. Иностранных туристов там готовы принимать с июля.

При этом в ряд стран въезд для россиян уже открыт. Например, в Грузию можно приехать при условии прохождения полного курса вакцинации или предоставления двух отрицательных ПЦР-тестов: не более чем за 72 часа до прилета и по факту прибытия в республику. В Черногорию же можно въехать при наличии антител.

Куба, Мальдивы и Турция принимают туристов из РФ при предоставлении ПЦР-тестов, а Занзибар вообще без каких-либо документов. Также россияне могут поехать в Эстонию, а Кипр готовится открыть границы с 1 апреля, передают «Известия».

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