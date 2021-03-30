«Наследие может стать трагедией»: как гастроном «Елисеевский» доживает последние дни

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 14 Карта всех событий

Легендарный гастроном «Елисеевский» в Москве закрывается 11 апреля после 120 лет работы. Как сейчас выглядит магазин и его прилавки и что о закрытии думают посетители и эксперты, выяснила «Вечерняя Москва».

Во вторник днем, 30 марта, у «Елисеевского» небольшой ажиотаж. Буквально каждый, кто подходит к первой двери магазина, спрашивает себя: «Закрыт или еще нет?» Убедившись, что заведение пока принимает гостей, посетитель выдыхает и спешит в просторный зал с товарами.

Однако уже с порога его встречают полупустые прилавки и понурый персонал. Одна часть товаров вообще отсутствует, другую готовы отдать по бешеным скидкам (вплоть до 70 процентов). Продаются даже искусственные елки.

— Это с Нового года остались — деньги же плачены (сохранена оригинальная стилистика — прим. «ВМ»), надо как-то отработать, кому-то сбагрить, — сказала корреспонденту «ВМ» завсегдатай «Елисеевского» Юлия. — Тут такая кутерьма уже четыре месяца. Я работаю неподалеку, захожу сюда почти каждый день еще с советского времени. Сегодня вот аж с работы убежала, как услышала по телевизору, что готовятся к закрытию. Успела, слава богу.

Видео: Ростислав Зубков / Вечерняя Москва

В гастроном Юлия пришла за любимыми булочками с вишней и кренделем «Московским». Подруга и коллега женщины Анастасия рассказала, что они ходят в «Елисеевский» чуть ли не десятки лет.

— Мы за это время на этих булках килограммы наели, конечно, но ничего не можем поделать с собой. Я такого хлеба нигде не находила. Они, кажется, в своей пекарне его пекут, — отметила собеседница издания.

В детстве Юлию поражали продавщицы гастронома — «накрахмаленные феи в белых фартуках». С тех пор поменялись не только торговцы, но и частично интерьер: прилавки в то время были другие и стояли у стен, кассы стояли отдельно, сами отделы были более разграничены, вспоминает женщина.

— Это был настоящий храм эстетики. Сюда не купить, так хотя бы побродить и поглазеть приходили, — добавляет Анастасия. — Вы напишите, я прошу вас, напишите, чтобы они не убирали все это. Чтобы не закрыли магазин. Это наследие, а может стать трагедией.

Фото: Вечерняя Москва

Между тем сотрудники магазина на вопрос, куда пропала добрая половина товаров, качают головами и говорят: «А все, нет теперь ничего!» — и просят беспокоить администрацию. В то же время кресло администратора пустует — она, почти бегая по гастроному, велит подчиненным активнее промывать пустые витрины и комментариев не дает.

— Они просто заточены на то, чтобы не отвечать, — предположила клиентка магазина.

В этот момент в здание вошла пожилая пара и тут же ринулись к прилавку с мучными изделиями.

— Да тут, видите, теперь больше и нечего брать: все ведь уже растащили, — с горечью в голосе сказал пенсионер Александр. — Мы в основном за хлебом и ходим. Ходим, молодой человек, уже больше лет, чем вам. Лет 50 точно будет.

Фото: Ростислав Зубков / Вечерняя Москва

Супруга мужчины Марина подсказывает мужу:

— Скажи про вкус, про вкус скажи!

Александр просиял в улыбке и погрузился в воспоминания:

— Да, вкусно было по-особенному, по-другому. Было волшебно. Как нигде… А то, что закроют магазин… Да вряд ли. Я слышал, что как-то к нему пытается подступиться кто-то из сетевых магазинов.

Но не хлебом и роскошным убранством единым славен «Елисеевский», заявила корреспонденту посетительница Валерия. Она посоветовала присмотреться к колбасным изделиям, которые, по ее словам, обладают особым вкусом. Правда, сейчас в отделе с мясом не густо: вырезок немного, колбас и того меньше.

— Я особенно хорошо помню времена, когда СССР разваливался, и я, так совпало, часто ходила сюда за колбасой, — рассказала Валерия. — Помню, очереди были вообще во все отделы гастронома, да такие огромные. Они буквально с улицы начинались, но все спокойно стояли.

Собеседница издания добавила, что в закрытие магазина не верит. Скорее всего, у него просто сменится владелец, считает женщина.

«Китайцы бы толпами в него ходили»

Рассуждая о судьбе «Елисеевского», член Общественной палаты Павел Пожигайло в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложил сделать из него музей советской Москвы. Здание, по мнению общественника, надо передать Минкульту или столичному департаменту культуры, чтобы выкупить помещение и организовать музей, в который китайцы бы точно толпами ходили, и нам было бы интересно».

— Государство имеет возможность выкупить здание, есть разные варианты выкупить и сохранить его для будущего поколения. Например, присвоить помещению статус памятника, оценить интерьеры, — подчеркнул собеседник «ВМ».

«Король в вопросе продуктов»

В разговоре с «Вечерней Москвой» доцент кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Олег Яхшиян призвал не отдавать магазин сетям, поскольку он слишком уникален.

— Это точка, где москвич такой товар больше нигде не купит. «Елисеевский» дает возможность каждому почувствовать себя королем в вопросе продуктов, — пояснил эксперт.

2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

«Останется собой»

По словам координатора движения «Архнадзор» Александра Фролова, «Елисеевский» не переделают под театр, выставочный зал или что-то другое, поскольку его статус (объект культурного наследия) подразумевает сохранение торговой функции.

— Это то, что обязательно должно сохраниться, — считает специалист.

Он обратил внимание, что москвичам этот гастроном запомнился впечатляющими по сей по день «перегруженными» интерьерами, которые говорят об определенном вкусе того времени, и отменным качеством товаров даже в самые дефицитные времена.

— Там всегда бывало что-то необычное, например, тамбовский окорок. Я уже давно не встречал специалистов, которые могут его правильно приготовить, — сказал собеседник «ВМ».

Он назвал «Елисеевским» лучшим продуктовым магазином Москвы и при этом первым гастрономом, которые еще в начале прошлого века следовал принципам современной торговли.

— Самое главное — он сохранился и не только в плане интерьера. Нам нужно сохранить его содержание, — заключил москвовед.

СПРАВКА «ВМ»: «Елисеевский» — история главного гастронома СССР и России

Один из знаменитейших магазинов страны был открыт купцом Григорием Елисеевым в Москве в 1901 году. Заведение расположилось в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка и практически сразу же привлекло внимание горожан необычайно роскошным убранством и широким ассортиментом.

1913 год / Фото: public domain

После событий 1917 года (Октябрьская революция) магазин проработал всего пару дней, а в 1918-м его вывески сдали в металлолом. Следующие три года «Елисеевский» был закрыт, и только в 1921-м вновь распахнул свое двери — на этот раз под названием «Гастроном № 1». Впрочем, в народе его по-прежнему называли по имени его основателя.

В 1930-е годы «Елисеевский» был передовым розничным магазином, где советский человек совершенно спокойно и при этом к своему изумлению мог купить ананасы — настоящую экзотику по тем временам.

Интересно, что даже Великая Отечественная война не отбила у гастронома поток покупателей в сороковые годы. У здания магазина толпились очереди из людей, готовых расплачиваться наличными в условиях системы продуктовых карточек, притом платить по крайне высоким ценам.

1956 год / Фото: ТАСС

В период с 1960-х по 1980-е «Елисеевский» был одной из немногих торговых точек столицы, которые работали до 22:00. Все прочие магазины обычно закрывались на три часа раньше.

В 70-е гастроном начал превращаться в крупную точку закрытого и нелегального сбыта продуктов — все из-за связей и взяток нового директора предприятия Юрия Соколова. Впоследствии эти и многие другие махинации включат в состав «елисеевского дела», в рамках которого разразится целый скандал вокруг системы столичной торговли. По итогам расследования к ответственности привлекут более 15 тысяч человек, а самого Соколова казнят.

В 1992 году «Елисеевский» приватизировали, а его акции передали трудовому коллективу. В 2002 году эти акции скупил бизнесмен Яков Якубов, после чего он сдал часть помещений в субаренду. Уже в следующем году оставшуюся часть магазина переформатировали в универсам, а в 2005-м розничным оператором гастроном стала торговая сеть «Алые паруса».

В 2015 году власти Москвы, которым принадлежат помещения магазина, начали готовить их к свободной продаже. Так как площади, выставляемые на продажу, являются объектом культурного наследия, на покупателя могли наложить охранные обязательства. Сообщалось, что торговая сеть «Алые паруса» выразила желание приобрести площади. Вскоре она стала управляющей компанией, но потом разорвала отношения с брендом. В итоге «Елисеевский» не сумел зарегистрировать право собственности на помещение.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

30 марта 2021 года стало известно, что «Елисеевский» закроется 11 апреля, так как Росреестр не исполнил решение арбитражного суда о регистрации прав собственности ООО «Елисеевский магазин» на выкупленное помещение. Гастроном признали убыточным.

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