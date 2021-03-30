«Бренд уникальной торговли»: на месте «Елисеевского» предложили сделать музей

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Легендарный московский гастроном «Елисеевский» закрывается 11 апреля после 120 лет работы из-за неурегулированных прав собственности. Владелец не может зарегистрировать право собственности на помещение, расположенное на Тверской. Кроме того, он несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью «Алые паруса», а с новым оператором заключить его не может.

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложил сделать из магазина «Елисеевский» музей советской Москвы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Прощание с легендой. В Москве закрывается «Елисеевский»

— Я считаю, что в столице нужно создать музей советской Москвы. Сделать перечень объектов. Например, корпус Д гостиницы «Измайлово», магазин «Люкс» на Юго-Западной, ресторан «Пекин». Такие знаковые места. Я уверен, что это будет очень востребовано в ближайшее время. Если сохранить антураж того же «Елисеевского», в ближайшее время это будет музейной коллекцией, — отметил член Общественной палаты России.

По его словам, здание нужно передать Минкульту или столичному департаменту культуры, выкупить помещение и организовать музей. В музей советской Москвы «китайцы бы точно толпами ходили, и нам было бы интересно», считает он.

— Государство имеет возможность выкупить здание, есть разные варианты выкупить и сохранить его для будущего поколения. Например, присвоить помещению статус памятника, оценить интерьеры, — отметил собеседник.

По его словам, в будущем в здании «Елисеевского» можно проводить показ мод, театрализованные представления или сделать ресторан.

Доцент кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, кандидат исторических наук Олег Яхшиян заявил, что «Елисеевский» — визитная карточка и бренд русского купечества, торговой буржуазии, витрина цивилизованного потребительства.

— Это бренд уникальной торговли, не сетевой. Это точка, где москвич такой товар больше нигде не купит. То, что происходит, — большой стыд русской буржуазии, которая не может с этим справиться. Нельзя отдавать это здание сетям, важно оставлять уникальность для москвичей, — отметил собеседник.

Яхшиян подчеркнул, что советская идеология не предполагала того, чтобы советский человек плохо питался, такой магазин должен был «дать возможность каждому почувствовать себя королем в вопросе продуктов». Он добавил, что сетевой принцип не должен был тотальным, нужно оставлять уникальность и эксклюзив.

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