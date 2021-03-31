Дискуссия о влиянии физкультуры на качество жизни в мегаполисе прошла на Московском педагогическом форуме

Фото: Департамент образования и науки Москвы

На Московском педагогическом форуме началась тематическая неделя «Физическая культура: инструкция по применению», организованная московским центром «Патриот.Спорт». С 29 марта по 2 апреля участников ждут дискуссии, мастер-классы, вебинары и лекции, посвященные здоровому образу жизни подрастающего поколения, преподаванию физкультуры и спортивных дисциплин в школах и колледжах столицы.

Цикл мероприятий открылся панельной дискуссией «Роль и влияние физической культуры на качество жизни в мегаполисе». В ней приняли участие первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Светлана Бажанова, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская, директор Института естествознания и спортивных технологий Московского государственного педагогического университета Александр Страдзе, заместитель директора Института возрастной физиологии РАН — руководитель Центра мониторинга здоровья Сергей Левушкин и главный внештатный специалист по спортивной медицине, первый заместитель директора Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе. Модератором дискуссии стал заместитель директора московского центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков.

Эксперты обсудили перспективы развития школьного спорта в Москве, роль физической культуры в повседневной жизни современных детей и подростков, вопросы сохранения и укрепления здоровья школьников средствами физкультуры и спорта, а также профилактику заболеваний и психологической безопасности.

— Без физической культуры в глобальном ее понимании как части культуры вообще говорить о современном человеке, его успешности бессмысленно, — отметила Ольга Ярославская. — И речь идет не о профессиональных нагрузках, а о потребности привести свое тело в тонус для того, чтобы выполнять задачи, которые ставит перед нами сегодняшний день. А еще любая культура, в том числе физическая — это дисциплина и саморазвитие. Если мы не научим ребенка правильно слушать музыку и понимать картины, бессмысленно водить его в консерватории и на выставки. Если мы не научим ребенка правильно воспринимать свое тело, бесполезно говорить о физической культуре.

Кроме того, Ольга Ярославская заострила внимание на важности массового школьного спорта и индивидуального подхода к преподаванию физкультуры.

Светлана Бажанова рассказала, как пандемия отразилась на спортивной жизни москвичей.

— Вы прекрасно знаете, что спортом можно и нужно заниматься всегда и везде. Двигательная активность должна быть у нас в крови. В период ограничительных мер мы разработали методические рекомендации, которые были предложены практически всем, в том числе и образовательным учреждениям. Их могли использовать для проведения занятий онлайн тренерские кадры, педагоги. И результаты наших спортсменов, среди которых есть учащиеся образовательных учреждений, на чемпионатах мира и Европы показывают, что мы справились с удаленной работой, — подчеркнула первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы.

За короткий промежуток времени организации, подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы, адаптировали уже существующие программы под онлайн-формат. Основными тенденциями деятельности московского центра «Патриот.Спорт» в 2020 году стали проведение онлайн-соревнований, занятий, конкурсов и дистанционных образовательных программ. Только с начала 2020/2021 учебного года в них приняло участие десятки тысяч юных москвичей.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Александр Страдзе отметил, что современные технологии и подходы к преподаванию физкультуры и спортивных дисциплин требуют персонификации. По его мнению, чтобы сформировать у ребенка потребность заниматься спортом вне школы, нужно преобразовать классические уроки в секционные занятия: предоставить школьнику возможность выбрать определенный вид спорта и сконцентрировать свои силы на нем.

В свою очередь Сергей Левушкин предложил развивать в преподавании физкультуры в московских школах индивидуально-типологический подход, который предполагает, что ребенок достигнет наилучших результатов, если будет заниматься теми видами спорта и физической активности, которые лучше всего соответствуют его способностям и особенностям телосложения. А Зураб Орджоникидзе рассказал о важности полноценных и регулярных медицинских обследований для эффективных безопасных занятий спортом.

В заключение дискуссии модератор попросил участников выбрать самые важные качества для учителя физкультуры. Среди них гости назвали профессионализм, эмоциональный интеллект, стремление учиться новому, гибкость и умение меняться, хорошую физическую форму, внутреннюю харизму, любовь к детям и доброту.

В этот же день состоялись круглые столы, посвященные преподаванию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», экологическому образованию школьников, влиянию спорта на формирование личности ребенка, а также серия мастер-классов.

Ознакомиться с программой Московского педагогического форума, а также зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Школа большого города». Архивы записей форума доступны на портале Московского образовательного телеканала.

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