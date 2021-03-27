Эксперты оценили уроки изобразительного искусства в столичных школах

Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

Московский педагогический форум в 2021 году проводится на онлайн-площадках. К нему подключаются учителя со всей России.

В качестве экспертов выступили ректор МГАХИ им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин, президент Мемориального фонда культурного и творческого наследия С. И. иА.С. Ростоцких Марианна Ростоцкая, член Всероссийской ассоциации искусствоведов и Союза художников РФ Лариса Неменская, ректор Академии акварели и изящных искусств, народный художник РФ Сергей Андрияка, а также директор дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара, член Общественной палаты РФ Надежда Куранина и многие другие.

Любавин отметил, что для молодых людей, заинтересованных получить художественное образование, в столице очень много возможностей. По мнению ректора, также растет не только интерес к художественному творчеству среди молодежи, но и уровень подготовки вчерашних школьников. Марианна Ростоцкая размышляла об образовательных и воспитательных возможностях кинематографа как особого вида искусства. Эти возможности уже активно используются в проекте Городского методического центра «Московское кино в школе». В рамках проекта школьники знакомятся с классикой отечественного кинематографа, активно обсуждают картины с их создателями: режиссерами, сценаристами, актерами.

— Предметная область «Искусство» в системе современного столичного образования успешно соединяет эстетическую и техническую составляющие. Как в школах, так и в домах творчества особой популярностью пользуются элективы и секции, в которых ребята могут получить реальные навыки в области живописи, дизайна, медиаиндустрии, потому что эти навыки помогают успешно осуществлять коммуникацию в поликультурном пространстве города, страны, мира. Думаю, именно это делает профессии, связанные с художественно-эстетической сферой, такими востребованными и актуальными, — отметила Надежда Куранина.

Над особенностями современного урока изобразительного искусства размышляла автор учебных программ Лариса Неменская: как должен строиться урок, какое иметь содержание. Об инновационных технологиях, инструментах в работе учителя музыки XXI века говорила учитель ГБОУ школы № 1383 Татьяна Чернова. Педагоги московских школ поделились практическими советами на ряде увлекательных мастер-классов, посвященных инфографике, цифровой живописи, артистизму учителя, вокалу.

Логично возник вопрос и о роли учителя: какими человеческими качествами и профессиональными навыками должен обладать педагог, чтобы стать настоящим наставником для своих учеников. Именно об этом говорил протоиерей Артемий Владимиров, духовник и старший священник Алексеевского женского монастыря, педагог высшей категории, член Союза писателей. Он отметил, что важнейший закон педагогики сформулирован еще Блезом Паскалем — это закон о сообщающихся сосудах. Качества учителя, его психологическое состояние, по мнению о. Артемия, непременно передаются учащимся, и потому педагогам необходимо помнить о том, какое огромное значение для школьников имеют их слова, поступки.

Следующая неделя форума будет посвящена предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Для участия в форуме следует пройти электронную регистрацию. С программой форума можно ознакомиться на портале «Школа большого города». Записи трансляций доступны на сайте Московского образовательного телеканала.

Читайте также: МЭШ подготовила для школьников программу к Всемирному дню театра