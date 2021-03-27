МЭШ подготовила для школьников программу к Всемирному дню театра

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Специалисты Московского городского педагогического университета подготовили подборку пособий и уроков в Московской электронной школе (МЭШ) к Всемирному дню театра. Об этом рассказали в городском департаменте образования и науки в субботу, 27 марта.

Узнать о профессиях в театре, законе создания спектаклей и правилах поведения во время представления можно в электронном учебном пособии. Историю Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова можно будет узнать на уроке «Кукольный театр». Участники даже смогут создать собственную постановку.

Пособие «Средства художественной выразительности» научит определять главные периоды в развитии отечественного театра, балета и кинематографа ХХ века, а также понимать их роль в современном мире. На уроке «Куда пойдем? В Большой театр!» расскажут об истории, планировке и наиболее знаменитых постановках театра. Об остальных уроках и ссылках на них можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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