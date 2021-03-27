Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МЭШ подготовила для школьников программу к Всемирному дню театра
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

МЭШ подготовила для школьников программу к Всемирному дню театра

Иван Юминов

Образование

Специалисты Московского городского педагогического университета подготовили подборку пособий и уроков в Московской электронной школе (МЭШ) к Всемирному дню театра. Об этом рассказали в городском департаменте образования и науки в субботу, 27 марта.

Узнать о профессиях в театре, законе создания спектаклей и правилах поведения во время представления можно в электронном учебном пособии. Историю Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова можно будет узнать на уроке «Кукольный театр». Участники даже смогут создать собственную постановку.

Пособие «Средства художественной выразительности» научит определять главные периоды в развитии отечественного театра, балета и кинематографа ХХ века, а также понимать их роль в современном мире. На уроке «Куда пойдем? В Большой театр!» расскажут об истории, планировке и наиболее знаменитых постановках театра. Об остальных уроках и ссылках на них можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

театрурокМЭШ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте