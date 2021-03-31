Что изменится для московских автомобилистов в апреле

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В апреле вступят в силу сразу несколько важных нововведений. Какие изменения ждут москвичей, выяснила «Вечерка».

1 апреля вступают в силу новые правила проведения экзаменов для тех, кто хочет получить водительское удостоверение, чтобы управлять легковым, грузовым автомобилем или автобусом. Так называемая площадка отменена. Теперь нужно будет сдать только теорию и вождение в городе.

— Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы, как и раньше, будут обращать внимание на ошибки, которые совершает кандидат во время поездок по городу. Экзамен считается пройденным, если будущий водитель набрал менее пяти штрафных баллов.

— Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена, — добавили в пресс-службе. — Это могут быть другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол.

По мнению экспертов, наблюдатели повысят прозрачность проведения экзамена и помогут разрешить возможные спорные ситуации.

Эвакуация со скидкой

А в Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей, которые нарушают правила парковки.

— Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов, — рассказали в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, эвакуация автомобиля с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обходится городу в 9130 рублей. Однако если водитель оплатит штраф в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, то для него цена составит 6450 рублей. А если до получения машины, то ему предоставят дополнительную скидку в 25 процентов: покрытие расходов на эвакуацию автомобиля обойдется в 4837 рублей.

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