Участников «Московского долголетия» учат писать произведения в литературных мастерских

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В проекте «Московское долголетие» открыто около 60 литературных мастерских. На онлайн-занятиях москвичи старшего поколения учатся выражать эмоции через текст, приобретают литературные навыки, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов, пишут собственные литературные произведения, а также обсуждают и анализируют произведения известных авторов. К занятиям уже присоединилось более 3,6 тысячи человек.

Преподаватели «Московского долголетия» отмечают, что у старшего поколения нет проблем с поиском темы для произведений. У каждого участника уже есть богатый жизненный опыт, багаж личных историй, которые могут стать основой будущей книги.

— Как правило, у старшего поколения не возникает вопроса, о чем писать, но есть вопрос о том, как красиво и грамотно передать на бумаге свои мысли и богатый жизненный опыт. Литературные мастерские могут дать участникам необходимые знания и навыки, которые помогут реализовать творческий потенциал, — говорит писатель, журналист, историк, преподаватель проекта «Московское долголетие» Виктория Журавлева.

Наталия Свитайло, преподаватель литературной мастерской проекта «Московское долголетие» в Колледже экономики, страхового дела и информационных технологий (колледж КЭСИ) рассказала, что на занятия приходят люди с разными целями: кто-то мечтает написать мемуары о своей жизни, кто-то делает семейное древо и хочет интересно описать жизнь каждого члена семьи, а кто-то мечтал стать писателем в молодости и пока не знает в каком жанре будет работать.

— На занятия приходят люди с разными целями, но объединяет их одно — все они ищут поддержки и хотят быть услышанными. Благодаря занятиям они могут не только получить литературные навыки, но и поделиться своим творчеством с такими же заинтересованными людьми. Чтобы у каждого была возможность найти свой стиль и жанр, мы разбираем и пишем на разные темы. Часто я даю идею, а им нужно продолжить рассказ, пишем психологические тексты, в которых анализируем или вживаемся в разные жизненные ситуации, рассказы о собственной жизни и многое другое. У нас уже собралось много хорошего материала, надеюсь, что когда-нибудь нам удастся издать сборник стихотворений и прозы наших участников, — рассказывает Свитайло.

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Парамонова пришла на занятия, чтобы получить литературные навыки и раскрыть свой потенциал.

— Я пробовала писать и раньше. Захотелось создать технически более правильный текст, научиться писать в разных жанрах. Сейчас я делаю первые шаги в стихосложении. Чистый лист, скорее, манит меня, чем отпугивает. Возможно, потому что на занятиях нам ставят четкие задачи и обозначают темы, часто неожиданные. Мне очень хочется найти свой стиль и создавать произведения, которые будут интересны и увлекательны, — говорит Парамонова.

В творческих планах участницы написать книгу о своем нынешнем возрасте, его преимуществах и проблемах.

Другая участница — Светлана Ивановна Алексеева — признается, что пишет давно, но много лет не решалась показать свое творчество другим.

— Писать я любила, сколько себя помню. Только свою страсть практически не использовала. Если только изредка сочиняла оды к знаменательным дням родственников и подруг. Свое сокровенное я писала в стол. Было страшно открыться людям, а вдруг обидят? Даже на первое занятие в литературной мастерской подключалась со страхом. Но понимала, что это шанс, и мне просто нужно довериться. После первого задания и прочитанного вслух текста я увидела поддержку и интерес в глазах преподавателя и одногруппников. Это было поворотным моментом, я нашла свой дом, где меня поймут, — рассказала Алексеева.

В ее творческих планах продолжать совершенствоваться в литературном мастерстве и воплощать свое виденье жизни в стихах и прозе.

Записаться на занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.

Кроме того, для тех, кто собирается сделать первые шаги на литературном поприще, на YouTube-канале проекта есть видеоуроки, где преподаватель расскажет, как избавиться от страха чистого листа, поделится секретами создания литературных героев, которыми пользовались известные русские писатели, а также научит увлекательным литературным играм, которые развивают воображение и могут стать отличной игрой для всей семьи. Посмотреть видеоуроки можно по ссылке.

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