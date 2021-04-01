К 212-летию Николая Гоголя: топ познавательных материалов в библиотеке МЭШ

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К дню рождения классика русской литературы Николая Гоголя специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета подготовили подборку приложений и тестов в библиотеке МЭШ.

Биография Николая Гоголя

На уроке «Н. В. Гоголь. Краткие сведения о писателе» ученики столичных школ поработают в командах: им предстоит познакомиться с родословной писателя и узнать о ключевых событиях его жизни. Ребята также поучаствуют в двух конкурсах — посоревнуются в знаниях повести «Ночь перед Рождеством» и придумают подписи к иллюстрациям произведения.

Запорожское казачество и герои-богатыри

Каково воинское звание Тараса Бульбы? Кто из героев повести четыре раза закапывал свой букварь в землю? Что лежит в основе произведения? Ответить на эти и другие вопросы московские школьники смогут с помощью теста по книге и сценария урока «Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». На интерактивном уроке ученики вспомнят, что отличает творчество Гоголя, познакомятся с жизнью казаков и посетят виртуальную экскурсию в Историко-культурный комплекс «Запорожская сечь». Ребята также поработают с видеофрагментом и отрывками из произведения.

Лироэпос и «пестрядевые мешочки»

Произведение Николая Гоголя «Мертвые души» — одно из самых масштабных и значимых в русской литературе, а зашифрованные в нем метафоры до сих пор являются предметом обсуждения многих литературоведов и историков. Разобраться в характерах помещиков, понять истинные намерения Чичикова и узнать точный жанр произведения можно с помощью одноименного приложения и учебного пособия «Путешествие по дорогам неизведанного в человеческой душе».

Легенды и поверья

Повести «Заколдованное место» посвящены одноименные сценарий урока и приложение. Именно это загадочное произведение Николая Гоголя похвалил Александр Пушкин и дал высокую оценку колоритной и прекрасной речи повествования. Школьники изучат художественные особенности повести, поработают в группах и подготовят сочинение-миниатюру. Ребятам также предстоит выполнить интерактивное задание, во время которого им нужно будет расположить иллюстрации в хронологической последовательности.

«К нам едет ревизор!»

Сюжет для комедии «Ревизор» Гоголю подсказал Александр Пушкин: после этого писатель решил собрать в одной пьесе «все дурное в России». Интерактивное приложение для учеников 8-го класса, посвященное этому произведению, предлагает ребятам корректно сопоставить имена главных персонажей и их звания.

Библиотека МЭШ — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. Для школьников здесь разместили более 53 тысяч сценариев уроков, свыше девяти тысяч видеоуроков, более 1800 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 138 тысяч образовательных интерактивных приложений, 11 уникальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы, а также более 5,3 тысячи самодиагностических работ.

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