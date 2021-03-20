Москвичей пригласили на мероприятия, приуроченные к Дню поэзии

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Столичные музеи, библиотеки и другие учреждения культуры приготовили специальные программы, приуроченные ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.

Так, любителей современной поэзии библиотека № 190 приглашает на презентацию коллективного сборника стихов «В чертогах Эвтерпы. Книга 7» и книги екатеринбургского поэта Анатолия Лебедева «Три по семьдесят», которая состоятся 20 марта в 14:00.

В этот же день в 15:00 библиотека № 82 проведет марафон «Москва, воспетая в стихах», который включает викторины и конкурсы на знание произведений о столице.

В 16:00 в библиотеке № 81 состоится творческий вечер с участием поэтов из литературного объединения «Слишком громко думал!».

Медиацентр «Библиотека поэзии», который работает на базе библиотеки № 76 имени М. Ю. Лермонтова, организует мини-фестиваль «Канун Дня поэзии». Он начнется 20 марта в 17:00.

В 18:00 музей С. А. Есенина приглашает жителей столицы на экскурсию по местам, связанным с именем Сергея Есенина.

21 марта в 11: 00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ роботизированная копия Александра Пушкина по имени Борис прочтет известные произведения поэта голосами Сергея Юрского, Михаила Казакова и Олега Даля.

День поэзии отметят также в Центре славянской письменности «Слово», библиотеке № 186 и в Доме Гоголя.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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