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Музей Есенина станет участником акции «Ночь театров»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей Есенина станет участником акции «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С. А. Есенина присоединится к общегородской акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта.

Музей представит две неповторимые постановки, которые могли появиться только здесь — в стенах, где бережно хранят память о «самом русском поэте».

Спектакль-фантазия «Айседора. Живая история» создан по мотивам книг самой известной танцовщицы ХХ столетия Айседоры Дункан, освободившей балет от канонов и правил. Режиссер-хореограф Петр Казьмирук, работая над постановкой, бережно изучил сохранившиеся видеофрагменты, фотографии, рисунки. В спектакле звучит музыка Фредерика Шопена, Ференца Листа, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Франца Шуберта.

Второй спектакль вечера, который увидят гости музея, еще более неожиданный. Спектакль-вечеринка «У белой воды» создан по мотивам ранней новеллы Есенина. Этот спектакль — попытка постигнуть грани женской сущности.

Проза классика зазвучит в экспериментальном современном исполнении с элементами перформативной инсталляции и видеоарта. При этом каждый из гостей сможет выбрать степень своей вовлеченности в процесс: выходить к микрофону петь или читать стихи Есенина, танцевать или, напротив, наблюдать за действием со стороны, становясь частью поэтики текста.

Получить бесплатный билет можно на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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