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«Температурный всплеск»: синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное тепло
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Температурный всплеск»: синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное тепло

Ростислав Зубков

Город

Уже в апреле в Москве может потеплеть до плюс 20 градусов и выше, но устойчивая погода на этом уровне вряд ли придет раньше лета. Об этом «Вечерней Москве» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также рассказала, когда в городе полностью растает снег и будет ли весна в этом году холодной.

Как сообщила собеседница «ВМ», погода в апреле в столичном регионе будет чуть теплее, чем обычно. В течение этого месяца воздух, как правило, не прогревается до 20 градусов выше нуля, но даже такие высокие значения — не редкость для апреля, отметила метеоролог.

— Например, 7 апреля 1975 года в Москве было 21,5 градуса тепла, — напомнила она.

По ее словам, пока нет предпосылок к тому, чтобы в апреле этого года потеплело до плюс 20. По крайней мере, как говорит Позднякова, до середины месяца такого ждать точно не стоит. Но если далее последует резкое потепление, то это не будет чем-то экстраординарным для апреля.

«Температурный всплеск»: синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное теплоФото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптик уточнила, что потепление до 20 градусов может произойти в апреле и, что более вероятно, в мае, но эти температурные подъемы будут кратковременными.

— Это не устойчивая в течение какого-то периода погода, а всплеск, — пояснила эксперт, обратив внимание, что среднемесячная температура мая составляет всего 13 градусов тепла.

Позднякова также допустила всплески прохладной погоды этой весной. Впрочем, добавляет метеоролог, нельзя исключать, что весь сезон в целом выдастся теплым: на это указывают повышенные температурные значения.

— Есть шанс, что весна будет теплая, — сказала собеседница издания.

Помимо этого, она заявила о полном сходе снега в столице уже в ближайшие пару дней. Согласно прогнозу синоптика, город полностью освободится от снега 6–7 апреля — практически на неделю раньше, чем традиционно (12 апреля).

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