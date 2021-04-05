Мемориальную доску космонавту Николаю Рукавишникову открыли в Москве

Внучка космонавта Николая Рукавишникова Алена возлагает цветы к памятной доске ее деду / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В субботу, 3 апреля, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски космонавту, дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову.

В этот день около дома № 3 по улице Хованской, где жил Николай Рукавишников, стоял почетный караул и собрались сослуживцы, земляки, друзья космонавта, о котором было сказано много теплых слов. Николай Рукавишников мог стать одним из первых людей, которые высадились на Луне.

Родившийся и выросший в Томске, будущий покоритель космоса в 1951 году поступил в МИФИ, после выпуска из которого занимался разработкой автоматики и ручного управления для пилотируемых космических кораблей в конструкторском бюро легендарного Сергея Королева.

Поскольку Николай Рукавишников досконально знал системы автоматики и управления космических кораблей, в 1964 году он был включен в отряд космонавтов-инженеров. Так ему представился шанс летать на том же оборудовании, в разработке которого он сам и принимал участие.

— Николай Николаевич был в числе космонавтов, участвовавших в программе по пилотируемому облету Луны. Рукавишников вместе с Валерием Быковским был в составе одного из трех экипажей, которые должны были полететь к спутнику Земли на год раньше американцев. Правда, руководство страны до последнего сомневалось в успехе полета, и он так и не состоялся, — поделился воспоминаниями дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.

Он отметил, что Николай Рукавишников был не только талантливым инженером, но и очень интересным, разносторонним человеком.

— В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, дедушка находил время и силы на поддержку своей семьи, никогда не забывал о нас, внуках, всегда старался уделить нам внимание, — рассказала внучка космонавта Алена Рукавишникова.

По ее словам, одним из самых ярких свойств характера деда была пунктуальность.

— Он очень не любил заставлять себя ждать, — сказала Алена.

После выступлений родственников и друзей Рукавишникова памятная доска работы скульптора Александра Свиязова и архитектора Светланы Волковой была открыта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Куревлева, заместитель префекта СВАО:

— Северо-Восточный административный округ без преувеличения можно назвать самым «космическим» в Москве. Здесь много знаковых объектов, касающихся истории освоения околоземного пространства, кроме того, здесь живут космонавты, их дети и внуки. Мы должны сохранить память об этих героических людях, внесших важный вклад в освоение космоса, и передать ее другим поколениям.

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