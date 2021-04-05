Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мемориальную доску космонавту Николаю Рукавишникову открыли в Москве
Внучка космонавта Николая Рукавишникова Алена возлагает цветы к памятной доске ее деду / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мемориальную доску космонавту Николаю Рукавишникову открыли в Москве

Геннадий Окороков

Город

В субботу, 3 апреля, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски космонавту, дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову.

В этот день около дома № 3 по улице Хованской, где жил Николай Рукавишников, стоял почетный караул и собрались сослуживцы, земляки, друзья космонавта, о котором было сказано много теплых слов. Николай Рукавишников мог стать одним из первых людей, которые высадились на Луне.

Родившийся и выросший в Томске, будущий покоритель космоса в 1951 году поступил в МИФИ, после выпуска из которого занимался разработкой автоматики и ручного управления для пилотируемых космических кораблей в конструкторском бюро легендарного Сергея Королева.

Поскольку Николай Рукавишников досконально знал системы автоматики и управления космических кораблей, в 1964 году он был включен в отряд космонавтов-инженеров. Так ему представился шанс летать на том же оборудовании, в разработке которого он сам и принимал участие.

— Николай Николаевич был в числе космонавтов, участвовавших в программе по пилотируемому облету Луны. Рукавишников вместе с Валерием Быковским был в составе одного из трех экипажей, которые должны были полететь к спутнику Земли на год раньше американцев. Правда, руководство страны до последнего сомневалось в успехе полета, и он так и не состоялся, — поделился воспоминаниями дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.

Он отметил, что Николай Рукавишников был не только талантливым инженером, но и очень интересным, разносторонним человеком.

— В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, дедушка находил время и силы на поддержку своей семьи, никогда не забывал о нас, внуках, всегда старался уделить нам внимание, — рассказала внучка космонавта Алена Рукавишникова.

По ее словам, одним из самых ярких свойств характера деда была пунктуальность.

— Он очень не любил заставлять себя ждать, — сказала Алена.

После выступлений родственников и друзей Рукавишникова памятная доска работы скульптора Александра Свиязова и архитектора Светланы Волковой была открыта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Куревлева, заместитель префекта СВАО:

— Северо-Восточный административный округ без преувеличения можно назвать самым «космическим» в Москве. Здесь много знаковых объектов, касающихся истории освоения околоземного пространства, кроме того, здесь живут космонавты, их дети и внуки. Мы должны сохранить память об этих героических людях, внесших важный вклад в освоение космоса, и передать ее другим поколениям.

Читайте также: Яблони назвали именами Героев Советского Союза

Мемориальная доскакосмонавтзвание «Герой Советского Союза»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в