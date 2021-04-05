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Яблони назвали именами Героев Советского Союза
Журналист Евгений Попов (на переднем плане) принял участие в акции по восстановлению яблоневого сада возле станции метро «Славянский бульвар» / Фото: Мария Лукина

Яблони назвали именами Героев Советского Союза

Юлия Зыкина

Город

В субботу, 3 апреля, в районе Фили-Давыдково высадили более 40 деревьев. В акции принял участие и журналист Евгений Попов, который дополнительно привез семь саженцев.

Яблоневый сад имеет историческую ценность. После Великой Отечественной войны в рамках акции «Украсим Родину садами» саженцы высаживали ученики Чоботовской школы. Уже в наше время, в сентябре 2008 года, неподалеку от яблоневого сада появилось и метро — станция «Славянский бульвар». Тем не менее Москва продолжает строиться — и возникла необходимость строительства дублеров некоторых крупных дорог.

— Во время строительства Кутузовского дублера 35 яблонь вырубили. Благодаря инициативной группе сад удалось отстоять, и город выделил 35 деревьев в качестве компенсации. Но мне кажется, восполнять баланс нужно один к полутора. Поэтому я привез еще саженцы, — убежден Попов.

Все семь деревьев посвятили героям войны и повесили таблички с именами Полосухин, Михайлик, Пивченков, Артамонов, Ватутин, Клочков и Свиридов.

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