Работу выставки «Музей самоизоляции» продлили до 11 апреля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Работу выставки, посвященной самоизоляции, в Музее Москвы продлили еще на неделю. До 11 апреля жители столицы могут успеть увидеть уникальные экспонаты.

Выставка «Музей самоизоляции» посвящена непростому периоду современной истории — времени, когда выходить из дома можно было только для прогулки с собакой или для похода в ближайший супермаркет в полном обмундировании из маски и перчаток.

— Было бы жалко просто закрыть эту выставку. Поэтому мы продлили ее. Еще многие успеют посмотреть, — поделилась куратор выставки, научный сотрудник Музея Москвы Полина Жураковская.

Экспозиция разделена на четыре части: «Начало», «Пик», «Плато» и «После». На выставке собрали картины, на которых запечатлены истории москвичей, произошедшие с ними во время самоизоляции. В создании полотен поучаствовали 42 столичных художника.

Кроме того, в «Музее самоизоляции» можно увидеть и более необычные предметы современного искусства, например, инсталляции.

— Мой любимый экспонат — работа художницы Ульяны Подкорытовой. Это видеоперформанс: на экране телеведущая зачитывает отрывки реальных новостей вперемешку с фейковыми сообщениями и слухами. На фоне ее голоса слышно рычание сказочных существ и церковное пение. На голову девушки надета клетка с ангельскими крыльями как попытка защититься от информационного шума. Художница показывает, как важно отфильтровывать поток новостей, доверять только проверенным источникам, — поделилась Жураковская.

Среди необычных экспонатов — шалаш из подушек, построенный для просмотра сериалов, и памятник курьеру, который, словно герой, стоит на крыше многоэтажки, держа большую коробку.

Пополняли выставку и столичные компании. «Московский транспорт», например, предоставил генератор холодного тумана, который использовали для дезинфекции метро.

Читайте также: Творческую программу на неделю подготовили для юных москвичей