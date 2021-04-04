Творческую программу на неделю подготовили для юных москвичей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, ландшафтный парк Митино Карта всех событий

Московские парки и учреждения культуры подготовили для детей творческую программу на неделю. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В парке «Северное Тушино» с 6 по 15 апреля пройдет фотовыставка «Наш Гагарин», приуроченная ко Дню космонавтки, 12 апреля. Юным зрителям расскажут о запуске корабля, тренировках космонавтов и покажут архивные фотографии.

Мастер-класс по созданию открытки пройдет 8 апреля в библиотеке № 172, а 10 апреля в библиотеке № 179 детей научат делать оригами. В видеоклубе «Кругозор» 10 апреля всем желающим покажут документальный фильм «Космонавты».

В музее-заповеднике «Коломенское» с 6 апреля можно будет увидеть находки из фонда «Археология», а 10 и 11 апреля в ландшафтном парке «Митино» расскажут, как правильно проводить раскопки.

Онлайн-занятия спортом проведут в социальных сетях парка «Сокольники», а Таганский парк организует утреннюю зарядку с москвичами в очном формате.

Мастер-классы по рисованию для детей также проведут в социальных сетях парка «Сокольники» и Бабушкинского парка.

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