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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили регламент госэкзаменов в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили регламент госэкзаменов в 2021 году

Елена Фролова

Образование

Регламент государственной и итоговой аттестации для школьников в 2021 году утвердили Рособрнадзор и Министерство просвещения Российской Федерации. Те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, а также по необходимым предметам для зачисления в вузы.

В свою очередь, те, кто не собирается получать высшее образование, сдадут государственные экзамены по математике и русскому языку. Тем временем, выпускников девятых классов в этом году ждут только ОГЭ по основным предметам — русскому языку и математике.

Так, экзаменационный период для девятиклассников пройдет с 24 по 28 мая. При этом основной период сдачи ЕГЭ начнется с 31 мая. Сначала будут проверять знания старшеклассников по географии, химии и литературе. А вот итоговое сочинение в школах страны будут писать 15 апреля.

По мнению заслуженного учителя России Евгения Ямбурга, ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ не нужно рассматривать однобоко, отмечает НСН.

— Для того чтобы ребята могли продолжать получать качественное образование, нет никаких других инструментов, кроме Единых государственных экзаменов, — подчеркнул спикер.

По его словам, не нужно отменять ЕГЭ, потому что опыт 2020 года показал, что школьники хорошо подготовились, сдавали не хуже, а даже лучше предыдущих лет.

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