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Итоговое сочинение для выпускников перенесли на 15 апреля
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Итоговое сочинение для выпускников перенесли на 15 апреля

Анастасия Волоснова

Образование

Итоговое сочинение, являющееся для школьников допуском к ЕГЭ, проведут 15 апреля вместо 5 апреля. Соответсвующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнительные даты проведения сочинение сдвинут на 5 мая и на 19 мая 2021 года.

Изменения внесут в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)».

Итоговое сочинение пишут в школах одиннадцатиклассники. Им необходимо получить за сочинение зачет, чтобы быть допущенными к государственной итоговой аттестации. В дополнительные дни сочинение смогут написать учащиеся, которые пропустили этот этап по уважительным причинам или получили за работу незачет.

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