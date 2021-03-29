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Психолог дала родителям советы, как подготовить ребенка к экзаменам
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Психолог дала родителям советы, как подготовить ребенка к экзаменам

Елена Фролова

Общество

Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина дала родителям несколько советов о том, как минимизировать неблагоприятный психоэмоциональный фон ребенка в период сдачи экзаменов.

По словам эксперта, в первую очередь папы и мамы должны уравновесить собственное эмоциональное состояние. Как правило, в это время больше всего беспокоятся именно они. Поэтому в этот волнительный для ребенка период придерживаться принципа – спокойный родитель – спокойный ребенок.

Следующее, что нужно сделать взрослым – настроить сына или дочь на сдачу ЕГЭ задолго до их наступления. В это время также важно акцентировать внимание школьника на его достижениях, подбадривать его. Психолог советует произносить фразы: «Я верю в тебя», «Я знаю, что ты справишься».

Желательно, чтобы родители помогали детям справляться с задачами, которые они не понимают. Также важно следить за режимом дня. Если его соблюдать, что нервная система будет находится в хорошем тонусе. Помимо этого, эксперт порекомендовала взрослым, чтобы они предложили ребенку готовиться к предстоящей экзаменации постепенно. К примеру, можно распределить по дням вопросы и равномерно их изучать, отмечает ФАН.

Контролировать подготовку ребенка надо ненавязчиво. Можно обсуждать с ним в конце недели некоторые темы, которые он изучил за это время. Кроме того, не стоит пренебрегать помощью со стороны. Например, если старшие не могут сами помогать школьнику, то можно обратиться к специалистам.

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