Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 50 процентов школьников будут готовиться к итоговому сочинению самостоятельно
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около 50 процентов школьников будут готовиться к итоговому сочинению самостоятельно

Анастасия Волоснова

Образование

Около 50 процентов школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению, которое необходимо написать для допуска к ЕГЭ. Опрос провели среди одной тысячи одиннадцатиклассников с 19 по 22 марта.

Самостоятельно готовиться к сочинению будут 45 процентов опрошенных. Еще 41 процент школьников планирует подготовиться к работе в школе.

— С репетитором к итоговому сочинению готовятся 7 процентов опрошенных, на курсах — 6 процентов опрошенных, — говорится в материалах. При этом 74 процента респондентов уже приступили к подготовке, 26 процентов признались, что еще не начинали.

Уточняется, что 74 процента школьников уже начали готовиться к итоговому сочинению, а 26 процентов пока не начинали изучение материала.

Около 33 процентов респондентов уделяет особое внимание теме сочинения «Я и другие». Еще 25 процентов опрошенных усиленно готовятся к теме «Разговор с собой», а 19 процентов — к теме «Забвению не подлежит».

По данным результатов опроса, 34 процента респондентов не знают, зачем проводить в школе итоговое сочинение, а 66 процентов опрошенных понимают в чем смысл сочинения, сообщает образовательная компания «MAXIMUM Education».

В 2021 году итоговое сочинение планируют провести 15 апреля, пишет ТАСС.

Читайте также: Более 2,2 тысячи учеников представят Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников

учеба в школеэкзаменшкола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте