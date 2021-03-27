Около 50 процентов школьников будут готовиться к итоговому сочинению самостоятельно

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Около 50 процентов школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению, которое необходимо написать для допуска к ЕГЭ. Опрос провели среди одной тысячи одиннадцатиклассников с 19 по 22 марта.

Самостоятельно готовиться к сочинению будут 45 процентов опрошенных. Еще 41 процент школьников планирует подготовиться к работе в школе.

— С репетитором к итоговому сочинению готовятся 7 процентов опрошенных, на курсах — 6 процентов опрошенных, — говорится в материалах. При этом 74 процента респондентов уже приступили к подготовке, 26 процентов признались, что еще не начинали.

Уточняется, что 74 процента школьников уже начали готовиться к итоговому сочинению, а 26 процентов пока не начинали изучение материала.

Около 33 процентов респондентов уделяет особое внимание теме сочинения «Я и другие». Еще 25 процентов опрошенных усиленно готовятся к теме «Разговор с собой», а 19 процентов — к теме «Забвению не подлежит».

По данным результатов опроса, 34 процента респондентов не знают, зачем проводить в школе итоговое сочинение, а 66 процентов опрошенных понимают в чем смысл сочинения, сообщает образовательная компания «MAXIMUM Education».

В 2021 году итоговое сочинение планируют провести 15 апреля, пишет ТАСС.

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