Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 2,2 тысячи учеников представят Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Свыше 2,2 тысячи учеников представят Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников

Татьяна Плотникова

Образование

Более 2,2 тысячи учеников из свыше 300 московских школ примут участие в завершающем этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Заключительный этап продлится до 30 апреля. Первыми пройдут соревнования по химии и экономике.

Участие в завершающем этапе олимпиады примут участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Поскольку в 2020 году из-за пандемии коронавируса заключительный этап олимпиады не проводился, по решению центрального оргкомитета ученики девятых и десятых классов прошлого года, набравшие проходной балл, также приглашены в финал.

Кроме того, участвовать в финале смогут победители и призеры заключительного этапа 2018-2019 учебного года, продолжающие обучение в школе.

Все желающие могут наблюдать за участием московских школьников в финале олимпиады на официальном сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что московские студенты примут участие в чемпионате России по финансовой грамотности.

Читайте также: Педагоги столичных вузов помогают школьникам определиться со специальностью

школьная олимпиадаМосквашкольники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте