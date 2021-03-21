Свыше 2,2 тысячи учеников представят Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 2,2 тысячи учеников из свыше 300 московских школ примут участие в завершающем этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Заключительный этап продлится до 30 апреля. Первыми пройдут соревнования по химии и экономике.

Участие в завершающем этапе олимпиады примут участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Поскольку в 2020 году из-за пандемии коронавируса заключительный этап олимпиады не проводился, по решению центрального оргкомитета ученики девятых и десятых классов прошлого года, набравшие проходной балл, также приглашены в финал.

Кроме того, участвовать в финале смогут победители и призеры заключительного этапа 2018-2019 учебного года, продолжающие обучение в школе.

Все желающие могут наблюдать за участием московских школьников в финале олимпиады на официальном сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что московские студенты примут участие в чемпионате России по финансовой грамотности.

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